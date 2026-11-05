Johnny Depp torna al cinema con Scrooge e gli spiriti del Natale

Johnny Depp torna sul grande schermo nei panni di uno dei personaggi più celebri della letteratura mondiale. È disponibile il trailer italiano di Scrooge e gli spiriti del Natale, il nuovo adattamento di Canto di Natale di Charles Dickens diretto da Ti West, che arriverà nei cinema italiani giovedì 12 novembre 2026 , distribuito da Eagle Pictures. Un ritorno particolarmente atteso per l'attore, che questa volta si trasforma in Ebenezer Scrooge, l'avaro e solitario uomo d'affari protagonista di una delle storie natalizie più amate di sempre.

Le immagini del trailer anticipano una versione più oscura e soprannaturale del celebre racconto, con atmosfere gotiche e apparizioni inquietanti. A dirigere il film è infatti Ti West, regista conosciuto soprattutto per la trilogia horror composta da X, Pearl e MaXXXine. Accanto a Depp troviamo un cast internazionale che comprende Rupert Grint, Daisy Ridley, Ian McKellen, Sam Claflin, Andrea Riseborough e Tramell Tillman.

Scrooge e gli spiriti del Natale: trama, cast e data d'uscita

Ambientato nella Londra vittoriana, il film segue la storia di Ebenezer Scrooge, un uomo ricco e profondamente egoista che ha dedicato la propria esistenza al denaro, allontanandosi progressivamente dagli affetti e dalle persone che lo circondano. Il Natale, per lui, non rappresenta un'occasione di festa, ma soltanto un'inutile interruzione degli affari.

Tutto cambia durante la vigilia, quando Scrooge riceve la visita del fantasma del suo defunto socio Jacob Marley, che lo avverte dell'arrivo di tre spiriti. Le misteriose apparizioni lo accompagneranno attraverso il Natale passato, presente e futuro, costringendolo a confrontarsi con gli errori commessi, le occasioni perdute e le conseguenze delle proprie scelte.

Il trailer mostra Johnny Depp alle prese con un viaggio soprannaturale nel quale il protagonista viene trascinato tra ricordi dolorosi, incontri spaventosi e visioni di un destino che potrebbe ancora cambiare. Una rilettura che valorizza gli elementi più inquietanti del racconto originale, senza abbandonare il tema della redenzione.

Nel cast figurano anche Rupert Grint, celebre per il ruolo di Ron Weasley nella saga di Harry Potter, Daisy Ridley, protagonista della trilogia sequel di Star Wars, e Ian McKellen, indimenticabile Gandalf de Il Signore degli Anelli. La sceneggiatura è firmata da Nathaniel Halpern.

Scrooge e gli spiriti del Natale sarà al cinema dal 12 novembre 2026, anticipando le festività con una nuova versione della storia di Dickens, tra fantasia, emozioni e atmosfere gotiche.