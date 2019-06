Juve, comincia l’era Sarri. Lentini lancia l’EuroToro. Inter: niente aste per Barella

Juve, comincia l’era Sarri

Antonino Milone

Dalle 19.05 di ieri Maurizio Sarri ha cominciato a prendere possesso della Juventus. Atterrato a Caselle a bordo di un volo privato, il nuovo allenatore bianconero ha subito raggiunto alla Continassa i massimi rappresentanti del club, con cui si è intrattenuto fino a sera. Poi tutti a cena ai Roveri, dove il presidente Andrea Agnelli aveva accolto Cristiano Ronaldo meno di un anno fa. Oggi alle 11 la conferenza stampa di presentazione nella sala “Gianni e Umberto Agnelli” dello Stadium: una scelta di prestigio, che contrassegna la rilevanza del momento storico, il passaggio da “mister 11 trofei” Massimiliano Allegri all'ex tecnico del Chelsea, profeta di bel gioco e risultati, come l'ultima Europa League vinta con i Blues. Su Tuttosport in edicola vi raccontiamo le prime ore juventine di Sarri e ciò che l'allenatore ha in mente di fare prima di godersi le vacanze.

Lentini lancia l’EuroToro

Alessandro Baretti

TORINO - Slitta, presumibilmente a questa mattina, la decisione sull’eventuale esclusione del Milan dall’Europa League che consentirebbe al Toro di partecipare alla prossima edizione della competizione internazionale. In un’intervista esclusiva a Tuttosport l’ex attaccante granata Gigi Lentini ritiene che la squadra di Mazzarri sia pronta: «Il Toro ha tutto per ben figurare, l’Europa League sarebbe anche un regalo a una tifoseria che non vede l’ora di riempire lo stadio Grande Torino. Belotti avrebbe modo di crescere ulteriormente, dal punto di vista tecnico e dell’autostima». Nel frattempo, avanti con il mercato: la Spal ha riscattato Bonifazi per 10 milioni, entro sabato il Toro dovrebbe esercitare il controriscatto aggiungendo un milione.

Milan: Kabak e Kramaric per Giampaolo

Federico Masini

MILANO - Dopo giorni di attesa, ecco l'ufficialità di Giampaolo allenatore. Confermati la durata del contratto (2 anni più opzione per un terzo) e l'ingaggio (2 milioni). Ora manca solo l'annuncio del ds, Frederic Massara. L'uomo mercato sta comunque lavorando da giorni assieme a Maldini e Boban. Tanti i profili analizzati in particolare a centrocampo, mentre in difesa sale il gradimento per il giovane turco Kabak (Stoccarda). In attacco affascina Kramaric, ma l'Hoffenheim chiede 40 milioni per il jolly croato.

Inter: niente aste per Barella

Federico Masini

MILANO - Giornata di incontri ieri per Marotta. L'ad ha visto in Lega il pari grado Fienga della Roma: si è parlato di Dzeko, però la distanza fra domanda e offerta resta ampia. Marotta ha pure ricevuto nella nuova sede Luca Percassi dell'Atalanta, ma si è trattato di una visita di cortesia. Non è stato ancora programmato un nuovo vertice con il Cagliari per Barella, tuttavia l'Inter - che sonda Sensi del Sassuolo - ha fatto sapere di non essere interessata a partecipare ad aste per l'azzurro qualora entri in campo il Psg di Leonardo. Intanto i nerazzurri hanno riscattato Politano dal Sassuolo (20 milioni) e Salcedo dal Genoa (8).

Serie B: Mancuso vicino al Benevento

Gianluca Scaduto

TORINO - Ufficiale: allo Spezia arriva Italiano. Il tecnico che ha portato a sorpresa il Trapani in Serie B ha firmato per due anni. Mancuso si avvicina al Benevento: il club campano ha incontrato la Juve per avere l’attaccante che in prestito al Pescara ha segnato 19 gol. Riscattato, intanto, Roberto Insigne dal Napoli. Prende corpo un asse Brescia-Palermo: in Sicilia possono approdare l’ultimo capocannoniere della B, Alfredo Donnarumma, e il terzino Bruno Martella, con il difensore serbo Slobodan Rajkovic al Brescia neopromosso in A

Serie C: si rivede Sodinha

Gianluca Scaduto

TORINO - Toscano-Reggina, ormai è fatta: Il tecnico si è svincolato dalla FeralpiSalò e può firmare per i calabresi. Sodinha torna fra i professionisti: il brasiliano, ex Brescia e Trapani, era finito in D nel Rezzato. Ha l’accordo con la Giana Erminio di Gorgonzola.

Tennis: gli inglesi di innamorano di Berrettini

Giorgio Pasini

TORINO - La Wimbledon mania, con tutte quelle annesse (le fragole con panna, il meteo londinese, il palco reale…), è già partita, innescata dal profumo dell’erba solcata dai giocatori in Germania, Olanda e Inghilterra. Ma l’ultima e più appetitosa (per noi italiani), di Wimbledon mania, è legata a Matteo Berrettini, lo statuario romano de’ Roma che con il successo di Stoccarda ha iniziato a far parlare di sé in vista Championships. Come? Potete leggerlo su Tuttosport di oggi, che vi racconta come, 21 anni dopo, l’ultimo azzurro nei quarti sui campi di Church Road (Davide Sanguinetti) può trovare un successore. Nel frattempo a pranzo (ore 12) godetevi il derby Berrettini-Seppi ad Halle.