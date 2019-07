Toro: prima il Debrecen, poi i rinforzi. Dzeko, Cavani, Icardi: l'Inter attende risposte. Il Milan non molla Correa

TORO: PRIMA IL DEBRECEN, POI I RINFORZI

Alessandro Baretti

Stasera il Toro cerca il pass per il 3° turno preliminare di Europa League: a Debrecen (ore 18.30) difende il 3-0 di Alessandria, poi - in caso di qualificazione - sotto con lo Shakhtyor Soligorsk o l’Esbjerg (all’andata 2-0 per i bielorussi, alle 19.45 il ritorno in Danimarca). Mazzarri non si fida del vantaggio e avvisa: «Non dobbiamo pensare che sia già finita». Sulla stessa lunghezza d’onda l’argentino Ansaldi: «Dobbiamo completare l’opera». Per la sostituzione di Iago ballottaggio tra Zaza e Rincon, con quest’ultimo favorito (il venezuelano agirebbe in mediana con Meité, Baselli sulla trequarti). Sul mercato, intanto, la dirigenza torna a farsi sotto con la Spal per Fares (Bonifazi la carta giusta per arrivare all’esterno sinistro). Ma ieri è stata anche una giornata di lutto per il mondo granata che piange Guido Vandone, l’erede di Valerio Bacigalupo, venuto a mancare all’età di 89 anni.

DZEKO, CAVANI, ICARDI: L’INTER ATTENDE RISPOSTE

Federico Masini

Antonio Conte ieri ha festeggiato i suoi 50 anni allenando per la prima volta ad Appiano Gentile. Nessun regalo da parte del club, che però sta lavorando per dargli gli attaccanti di cui il tecnico ha urgente bisogno. E sia per Dzeko sia per Cavani il club nerazzurro attende risposte: per Dzeko da parte della Roma, che deve accettare o meno il rilancio da 15 milioni; per Cavani da parte di… Cavani. L’Inter ha l’intesa con l’uruguaiano, ma il Matador deve decidere se lasciare o meno il Psg. E Icardi? È tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e sfoglia la margherita.

IL MILAN NON MOLLA CORREA

Pietro Mazzara

Annunciati gli acquisti di Leao e Duarte, il Milan adesso prova a mettere a segno il colpo Correa: la dirigenza rossonera studia le strategie dell’Atletico Madrid e le mosse del Tottenham, interessato al fantasista. Il Milan è fermo sulla propria posizione riguardo alla valutazione: 40 milioni più 5 di bonus, mentre l’Atletico ne chiede almeno 50 e spera negli Spurs. Ma se gli spagnoli non riuscissero a piazzare Correa alla cifra desiderata, potrebbero abbassare le pretese. André Silva resta in vendita, tuttavia tocca al Monaco e al procuratore Jorge Mendes riallacciare i contatti con il Milan.

SERIE B: SPEZIA SU MONCINI E DICKMANN

Gianluca Scaduto

Lo Spezia mette nel mirino due giocatori della Spal che faticano a trovare spazio: l’attaccante Moncini, ex Cittadella, e il terzino Dickmann, ex Novara. Il Frosinone potrebbe sostituire Ciofani con Ceravolo. I ciociari inseguono anche Padoin. Nella pagina di Serie C, focus sul Catania: Lo Monaco prova a varare una squadra che possa competere con il super Bari per la promozione. Serie D: dopo il Cuneo, escluso anche il Pavia. Problemi legati allo stadio.