Sport e amore

Lo sport è amore.

Perché lo sport emoziona come l'amore. Accelera i battiti come l'amore. Ispira follie come l'amore. Porta al massimo dell'euforia e al massimo della disperazione come l'amore. Ti fa sentire giovane come l'amore. Ti riempie la memoria di ricordi come l'amore. Diventa un chiodo fisso come l'amore. Non si scorda mai, come (il primo) amore. Ti fa arrabbiare come l'amore e ti fa fare pace come l'amore. Ti fa abbracciare forte come l'amore. Ti fa piangere come l'amore e ti fa ridere come l'amore. Ti tiene compagnia tutta la vita come l'amore (quello vero).



Sì, lo sport è amore e raccontarlo è sempre una questione di passione: quanto più è profonda quanto più sei credibile e coinvolgente. Non si può scrivere di sport senza esserne profondamente innamorato e, qui a Tuttosport, facciamo finta che tutti giorni sia San Valentino, perché sappiamo quanto sia importante non tradire l'amore per lo sport dei nostri lettori. Anzi, ci piacerebbe conoscerlo ancora meglio, farci raccontare com'è nato e come è cresciuto nel tempo. Perché non ce lo scrivete? Per esempio: dov'è nato l'amore per il vostro sport preferito, per la squadra del cuore, per un atleta che seguite da sempre? E quando è nato? E come? E oggi come lo vivete? Siete corrisposti o vi sentiti traditi? Quando vi batte ancora il cuore come la prima volta? Siamo curiosi, perché siamo come voi: degli inguaribili romantici. Sì, invece che a rose e cioccolatini pensiamo a palloni, racchette, piste o ruote non importa perché sempre amore è. Ma voi ci capite benissimo, lo sappiamo.

Forza seguite questo link www.tuttosport.com/amoresport e fate correre le dita!