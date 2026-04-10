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Holly e Benji in edicola: arrivano le targhe da collezione

I campioni che hanno fatto sognare intere generazioni escono dallo schermo e diventano oggetti da collezione. La prima uscita "Catapultati" dal 24 aprile in edicola solo con Tuttosport
1 min
Holly e Benji in edicola: arrivano le targhe da collezione
Per anni li abbiamo visti correre su campi infiniti, tra partite interminabili e tiri impossibili. Dal 24 aprile, però, quel campo diventa più vicino. Arriva in edicola, solo con Tuttosport la collezione di targhe in metallo dedicate ai protagonisti di Holly e Benji. I campioni che hanno fatto sognare intere generazioni escono dallo schermo e diventano oggetti da collezione, da conservare e rivivere ogni giorno. Non perdere la prima uscita "Catapultati", in edicola dal 24 aprile solo con Tuttosport.

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