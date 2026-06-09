Il calendario plastificato della Serie A 2026-27 sabato in edicola con Tuttosport

Il conto alla rovescia è iniziato. La Serie A 2026/27 ha già il suo calendario e i tifosi possono iniziare a segnare le date più attese della stagione: dai derby ai big match, passando per le sfide che potrebbero decidere la corsa al titolo e la lotta per l'Europa. Per avere sempre sotto controllo il cammino della tua squadra, solo sabato 13 giugno trovi in edicola con Tuttosport il calendario plastificato della Serie A 2026/27.