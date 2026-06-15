Oliver Hutton approda in edicola con Tuttosport. Il capitano della New Team, il numero 10 che ha fatto sognare milioni di appassionati, è il protagonista di un esclusivo telo mare pensato per accompagnare l'estate di tutti i fan di Holly e Benji. Perfetto per il mare, la piscina o il tempo libero, è un accessorio dedicato a uno dei personaggi più amati dell'animazione sportiva, diventato negli anni un simbolo di passione, talento e spirito di squadra.



Non perdere il telo mare ufficiale di Oliver Hutton, disponibile in edicola solo con Tuttosport.



Se non lo trovi in edicola, scrivi a telomareholly@tuttosport.com indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: ti sarà inviato direttamente nella tua edicola di riferimento.