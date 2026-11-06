Kimi Antonelli Campione del Mondo: sabato 7 novembre Tuttosport regala una prima pagina da collezione
Un’edizione speciale per celebrare lo storico trionfo di Kimi Antonelli, nuovo Campione del Mondo di Formula 1 2026. Sabato 7 novembre, in tutte le edicole, con Tuttosport sarà in omaggio una straordinaria prima pagina in grande formato, pensata per diventare un vero pezzo da collezione. Una copertina speciale, molto più grande del formato tradizionale del quotidiano, interamente dedicata all’impresa del campione italiano e impreziosita da un elemento esclusivo: l’autografo di Kimi Antonelli. Un ricordo unico per celebrare una stagione indimenticabile e conservare nel tempo l’emozione di un Mondiale entrato nella storia.
L’appuntamento è in edicola sabato 7 novembre: la grande prima pagina di Tuttosport, autografata da Kimi Antonelli, è in omaggio con il quotidiano.
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