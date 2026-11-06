L'album ufficiale Calciatori Panini 2026-2027 in omaggio con Tuttosport
Solo venerdì 13 novembre, in edicola un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e collezionismo!
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Con Tuttosport, l'Album Ufficiale Calciatori Panini 2026-2027 è in omaggio!
Torna la magia della collezione più amata dagli italiani, un appuntamento che da generazioni accompagna la passione per il calcio e unisce tifosi di tutte le età. Non perdere questa occasione: venerdì 13 novembre corri in edicola e ritira il tuo album in omaggio con Tuttosport.
Solo per un giorno!
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