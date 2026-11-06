L'album ufficiale Calciatori Panini 2026-2027 in omaggio con Tuttosport

Con Tuttosport, l'Album Ufficiale Calciatori Panini 2026-2027 è in omaggio!

Torna la magia della collezione più amata dagli italiani, un appuntamento che da generazioni accompagna la passione per il calcio e unisce tifosi di tutte le età. Non perdere questa occasione: venerdì 13 novembre corri in edicola e ritira il tuo album in omaggio con Tuttosport.