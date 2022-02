ESL e FACEIT: una fusione che guarda all’esport mondiale

Le società di esport ESL e FACEIT, quest’ultima di proprietà italiana, sono state comprate dalla società saudita Savvy Gaming Group per 1,5 miliardi di dollari, diventando la più grande fusione nella storia degli esport, superiore persino all’acquisizione di Twitch da parte di Amazon (970 milioni) di qualche anno fa. Abbiamo intervistato i co-Ceo (Niccolo Maisto, ex co-Ceo di FACEIT e Craig Levine ex co-Ceo di ESL) di questo nuovo titano degli esport per farci raccontare quali sono i piani per il futuro e come affronteranno lo scetticismo dei fan.

Com’è nata questa partnership e quali sono i suoi obiettivi chiave a breve e lungo termine?

Maisto - Abbiamo cercato un modo di collaborare con ESL per tutti i 10 anni in cui Faceit è esistita. È stata la prima compagnia a farci da modello e a ispirarci. La partnership è nata grazie alla fiducia tra le due compagnie e grazie alla complementarità dei business. Noi siamo molto forti dal punto di vista delle piattaforme digitali e del movimento grassroots; la nostra specialità è creare proprio quel percorso inziale che porta un atleta dai tornei domenicali ai grandi palchi che ESL è una maestra a organizzare. Questa partnership non aiuta solo i player, ma anche i giochi che magari non sono ancora dei titani dell’esport ma vogliono diventarlo.

Come siete riusciti a mettere insieme il focus sulle grassroots di Faceit con i grandi eventi di ESL?

Levine - Insieme ESL e Faceit riescono a creare un percorso praticamente senza ostacoli che porta i nostri utenti dal giocare a casa loro fino al livello semi-pro. Questo sistema permette ai giocatori di progredire nel loro viaggio solo grazie al merito quindi al loro talento e alle loro abilità. Il nostro sistema è pensato anche per attirare i recruiter delle grandi organizzazioni esportive così da agevolare i loro processi di scouting. Grazie a Faceit abbiamo una marea di attività organica alla piattaforma: c’è la condivisione delle clip, la promozione ai tornei prestigiosi e i comunicati dei player più forti, il tutto in un ecosistema pensato per agevolare la crescita di player e team.

Come fa un videogioco a entrare nell’ecosistema ESL|Faceit?

Maisto - Ai nostri partner attuali offriamo un sistema ampliato, dalla a alla z che è un vero e proprio path to pro chiaro e semplice. Ai nostri possibili partner futuri, invece, possiamo offrire un’integrazione maggiore già a partire dallo sviluppo del gioco. Possiamo offrire strumenti, tecnologia e la possibilità di avere il nostro ecosistema al lancio; grazie alla fusione, oltre a quegli strumenti possiamo offrire un percorso standardizzato e chiaro ai giochi meritevoli in termini di pubblico e successo per arrivare agli eventi e ai festival.

I titoli e l’universo mobile che ruolo avranno nel vostro sviluppo futuro?

Levine - Il gaming su mobile è molto più popolare negli ultimi anni e così ha fatto la sua scena esportiva. Qualche anno fa abbiamo lanciato ESL mobile perché abbiamo visto la stessa situazione che si è creata con il PC gaming 20 anni fa: più disponibilità, più condivisione e quindi più competizione. Il nostro esempio sono i circuiti di India, Brasile e Cina dove il gaming su mobile riesce già a riempire le arene. Il grande potere dei titoli mobile è la diffusione capillare; ora, grazie a Faceit, riusciremo a sfruttare la popolarità estrema di alcuni titoli trasformandoli in circuiti competitivi.

Come affronterete le perplessità di quei fan preoccupati del coinvolgimento dell’Arabia Saudita?

Maisto - La nostra non è una sponsorizzazione e non ci è stato chiesto di promuovere alcunché. Il fondo statale dell’Arabia Saudita (PAF) ha investito in una compagnia, SGG, che è molto impegnata nel mondo del gaming ed è completamente indipendente. È guidata da Brian Ward, un dirigente veterano dell’industria, e da una squadra di dirigenti occidentali che condividono i valori di cui ESL e Faceit si sono fatti portatori in questi anni. Questa compagnia ha investito su di noi, sulla nostra visione a lungo termine e la nostra leadership esistente quindi siamo indipendenti. Noi non consideriamo il settore degli esport come un qualcosa da spremere finché è popolare, grazie a questo investimento possiamo smettere di pensare di trimestre in trimestre e iniziare a pianificare a 5 o a 10 anni lavorando per la sostenibilità di tutto il settore.