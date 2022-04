Monaco Esports, cessione per 10 milioni di euro

Monaco Esports passa a Finest

La mossa di mercato messa in piedi da Finest ha un motivo ben preciso: espandersi ben oltre i confini israeliani. Fondata nel 2019 da Ruvik Milkis, negli ultimi dieci anni il gruppo di investimento ha versato quasi mezzo miliardo di dollari in diversi progetti legati al mondo del gaming. Da GameSquare a Enthusiast Gaming, passando per FaZe Clan. Ora la voglia di guidare in prima persona la macchina organizzativa e l’occasione della Monaco Esports Federation per provare a diventare una realtà di prestigio nel panorama esports francese e mondiale.

Finest, l'inizio di una nuova era

Secondo il comunicato, inoltre, tutte le attività operative del Finest Group si trasferiranno proprio a Monaco. In calendario ci sono già diverse competizioni in programma, come il Monaco Gaming Show e il Valorant Finest Invitational. “Per noi – ha ammesso Boris Fedoroff, Presidente e fondatore del progetto Monaco Esports – è l’inizio di una nuova era. Da anni lavoriamo per costruire le basi di quella che sarebbe diventata una struttura altamente globale".