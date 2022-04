Le due facce di Bremer: reale e virtuale in disaccordo

Fifa 22 non celebra Bremer

Una sorpresa per molti, non per chi ha seguito il suo percorso di crescita. Un difensore moderno molto forte fisicamente, ma estremamente rapido e tecnico. I paragoni con Virgil van Dijk si sprecano. Per scalare l’Everest dei migliori difensori, però, la strada è ancora lunga e Bremer dovrà combattere anche lo scetticismo dei videogiochi. Su Fifa 22, infatti, la sua valutazione di partenza è di 76. Un overall troppo basso per una delle sorprese di questo campionato.

Valutazione da rivedere per il difensore del Torino

Electronic Arts ha saputo rimediare all’errore in maniera tardiva, inserendo Bremer in uno dei Team of the Week di febbraio. Una carta non ancora in linea con le reali potenzialità del difensore granata, anche se il salto in avanti è stato notevole. Bremer If ha una valutazione di 84: spiccano sia le sue doti difensive (85) che fisiche (83). Il punteggio relativo alla velocità è ancora troppo basso (73), ma c’è una carriera davanti per cambiare le carte in tavola.