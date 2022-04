Mkers: ecco il nuovo logo della org Esports italiana

Cinque anni di attività, tanti successi e un segno indelebile lasciato nell’esports internazionale: tra Fifa, League of Legends e tanti altri titoli ma soprattutto la qualificazione al Six Invitational di Rainbow Six Siege nel 2021, un risultato mai raggiunto da una squadra italiana composta interamente da italiani. Accanto ai risultati competitivi anche quelli aziendali: i Mkers, nati nel 2017, due anni fa hanno deciso di strutturarsi in modo più solido diventando una società per azioni, la prima e unica attualmente presente in Italia.