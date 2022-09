Tekken 8 annunciato: l'analisi del primo trailer e la data di uscita

Sviluppato interamente in Unreal Engine 5, Tekken 8 promette tanta spettacolarità e un sacco di azione. Questo primo trailer è stato mostrato durante l'ultimo State of Play di Sony e ha come protagonisti due personaggi storici della serie, Jin Kazama e Kazuya Mishima, che se le danno di santa ragione.

Secondo il produttore della serie Katsuhiro Harada, il primo trailer di Tekken 8 è stato "tratto direttamente da una parte della modalità storia, giocata su PlayStation 5".

"In altre parole, tutti i modelli dei personaggi, gli sfondi e gli effetti sono gli stessi utilizzati nel gioco", ha spiegato Harada in un post sul PlayStation Blog di Sony. “Non avete visto un video pre-renderizzato fatto apposta per il trailer, ma dei filmati renderizzati in tempo reale, che girano a 60 fotogrammi al secondo, in modo simile a come vivreste il gioco nella modalità versus. Ovviamente, alcuni degli effetti, i dialoghi e l'angolazione della telecamera sono attualmente in fase di aggiornamento e potrebbero cambiare al rilascio del gioco".

Non abbiamo una data di uscita per Tekken 8. Bandai Namco ha semplicemente detto di "rimanere sintonizzati" per ulteriori informazioni. Nonostante sia stato annunciato durante una live streaming PlayStation, Tekken 8 non è un'esclusiva PS5; il picchiaduro arriverà anche su PC Windows e Xbox Series X.

Il precedente gioco della serie, Tekken 7, è stato rilasciato per la prima volta nel 2015, esclusivamente nelle sale giochi arcade, e poi portato su console due anni dopo. Bandai Namco ha supportato il suo titolo con quattro stagioni ricche di nuovi personaggi e stage, culminate con l'uscita del suo DLC finale con Lidia Sobieska nel marzo 2021. Il gioco ha avuto un enorme successo: Tekken 7 ha venduto più di 9 milioni di copie ad oggi e secondo il produttore della serie Katsuhiro Harada, "un sequel ha molto senso".

“Siamo davvero entusiasti di mostrare la prossima generazione di Tekken”, ha aggiunto Katsuhiro Harada, Chief Producer dei Bandai Namco Studios. “Il team dei Bandai Namco Studios ha lavorato duramente per portare nuove feature rivoluzionarie a Tekken 8, spingendo al massimo la sensazione di forza negli scontri grazie alla potenza della più recente generazione di console. Non vediamo l’ora di mostrarvi di più nei prossimi mesi!”.