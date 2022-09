Chi sono i giocatori più forti della Serie A secondo Fifa 23?

Siamo nel pieno della settimana delle valutazioni di Fifa 23 e oggi possiamo finalmente rivelarvi i 20 giocatori più forti della Serie A. Le squadre che vediamo comparire più spesso sono l'Inter, la Juventus e il Milan ma non manca qualche sporadica menzione di Roma e Lazio. Al primo post si riconferma Maignan, il portiere del Milan che aveva fatto la sua comparsa anche nel nostro articolo sui migliori di sempre in Fifa 23 .

Ecco la lista dei migliori giocatori della Serie A di Fifa 23

Milan - Mike Maignan - portiere - 87

Inter - Lautaro Martinez - attaccante - 86

Roma - Paulo Dybala - attaccante - 86

Lazio - Ciro Immobile - attaccante - 86

Inter - Romelu Lukaku - attaccante - 86

Lazio - Sergej Milinkovi?-Savi? - centrocapista - 86

Inter - Nicolò Barella - centrocampista - 86

Inter - Marcelo Brozovi? - centrocampista - 86

Inter - Milan Škriniar - difensore - 86

Juventus - Wojciech Szcz?sny - 86

Milan - Theo Hernández - difensore - 85

Juventus - Paul Pogba - centrocampista - 85

Juventus - Filip Kosti? - centrocampista - 85

Juventus - Dušan Vlahovi? - attaccante - 84

Milan - Sandro Tonali - centrocampista - 84

Roma - Lorenzo Pellegrini - centrocampista - 84

Juventus - Federico Chiesa - attaccante - 84

Juventus - Ángel Di María - attaccante 84

Inter - Hakan Çalhano?lu - centrocampista - 84

Milan - Fikayo Tomori - difensore - 84

Ora non ci resta che provare il gioco con le nostre mani per vedere come tutti questi player si comportano su FUT.