Call of Duty, i consigli del pro per migliorare Mw2

Con l’inizio della seconda settimana della Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 , tutti stanno esprimendo opinioni. Per alcuni, le prime impressioni sono positive alla luce dei cambiamenti specifici apportati all’edizione di quest’anno. Per altri, invece, le funzionalità mancanti e alcune scelte di design discutibili hanno lasciato spazio a miglioramenti.

Time to kill da rivedere su Call of Duty

Seth “Scump” Abner, player degli Optic Texas e tra i personaggi più influenti della scena legati a Call of Duty, si colloca in quest’ultimo campo. Anche se non è ancora d’accordo con tutte le decisioni, ritiene che Modern Warfare 2 potrebbe essere un titolo interessante con una serie di modifiche. L’accorgimento principale riguarda il time to kill, ovvero la velocità con cui si abbatte un avversario. Continua a leggere su EsportsMag.