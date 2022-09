Fifa 23, Ultimate Team: i nomi per la difesa

Prima di iniziare a immergervi nelle tattiche personalizzate di Fifa 23 , nelle formazioni e in tutti gli altri elementi chiave che compongono Ultimate Team dovete considerare quali tasselli inserire nel vostro scacchiere. Un attaccante di classe mondiale può risolvere i vostri problemi in zona gol e un’ala veloce può aiutarvi con gli assist. I centrocampisti gestiscono la zona nevralgica del campo, sono il cervello della squadra. I difensori centrali impediscono, invece, rappresentano il muro protettivo da piazzare davanti al portiere .

Parola d’ordine: equilibrio

Se non spendete abbastanza crediti o non scegliete un difensore centrale con le giuste qualità, non sarà semplice portare a casa risultati soddisfacente. Le valutazioni dei giocatori all’interno di Fifa 23 sono ormai note a tutto il mondo. Possiamo, dunque, vedere il meglio che il gioco ha da offrirci. Continua a leggere su EsportsMag.