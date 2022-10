Fifa 23, Ultimate Team: i nomi per l'attacco

Tutti hanno bisogno di una serie di tattiche o di formazioni personalizzate per riuscire ad essere competitivi in Fifa 23 Ultimate Team (qui trovate la nostra recensione) , soprattutto se si compete contro un undici ricco di stelle. Come nel calcio reale, la strategia gioca un ruolo fondamentale anche nel comparto virtuale.

Un reparto fondamentale

Il coach, ad esempio, è di vitale importanza nell’esports perché permette ai giocatori di sviluppare capacità manageriali. Del resto, le skill servono per emergere, ma bisogna essere in grado di capire i momenti della gara e agire tempestivamente per fare il salto di qualità. Ultimate Team, in questo senso, ti permette di entrare parzialmente in quest’ottica competitiva. I portieri e i difensori sono fondamentali per tenere la porta inviolata, i centrocampisti per costruire l’azione e gli attaccanti per finalizzare. Per scoprire tutti i migliori attaccanti, continua a leggere su EsportsMag.