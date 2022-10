Fifa 23, ecco il primo aggiornamento

Il lancio di Fifa 23 è arrivato lunedì 26 settembre, per quello che sarà l’ultimo capitolo della serie con questo nome. La nuova versione del gioco più amato al mondo include nuove funzionalità, uno sguardo più ampio al calcio femminile e molto altro ancora. Nonostante i buoni numeri raccolti in questa prima fase di vendita, Fifa 23 ha dimostrato di non avere propriamente una buona stabilità. Problemi che, ovviamente, i videogiocatori hanno segnalato agli sviluppatori e che sono stati risolti con il primo aggiornamento rilasciato mercoledì 5 ottobre.