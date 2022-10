Twitch: ecco chi sono gli streamer più visti in Italia a settembre

Se fino a pochi anni l’informazione, l’intrattenimento e la divulgazione passavano quasi esclusivamente da radio e televisione, grazie alle moderne tecnologie, alla rete internet e ai dispositivi mobile oggi la piattaforma streaming di Amazon, Twitch, acquisita da Jeff Bezos con lungimiranza nel lontano 2014 per quasi 1 miliardo di dollari, è cresciuta a dismisura parallelamente al settore videoludico grazie alla possibilità di trasmettere in diretta, in modo semplice e intuitivo, le proprie prodezze nei videogiochi. Twitch ha poi ampliato i propri orizzonti proponendo contenuti sempre più eterogenei: dalle semplici chiacchierate ai giochi di ruolo, dall’informazione di tutti i giorni al commento dei programmi televisivi, senza mai perdere la sua natura di divulgazione dei titoli esports con la trasmissione dei più importanti eventi globali. La pandemia e i vari lockdown hanno incrementato ancora di più l’utenza media, anche in Italia con l’affermazione dei vari content creator, o più semplicemente streamer, come professione a tutti gli effetti.

I più seguiti in Italia

Contrariamente a quanto si possa pensare, gli streamer non sono persone che accendono semplicemente una telecamera e parlano o raccontano la propria vita o il proprio videogioco per otto ore al giorno: c’è programmazione, c’è un lavoro importante dietro le quinte per comprendere cosa trasmettere, quali argomenti sono più caldi o potrebbero interessare allo spettatore, quali videogiochi giocare in base alle uscite più recenti. Altrimenti sarebbe complicato e decisamente difficile riuscire ad avere sul proprio canale Twitch più di 14.000 persone in media al minuto, o arrivare a 33.000 come picco di spettatori che guardano il proprio streamer preferito. Questi snocciolati, in particolare, sono i dati di Gianmarco Tocco, conosciuto come Tumblurr, quasi un milione di follower, registrati nel mese di settembre 2022 secondo quanto riportato dall’elaborazione effettuata da Sensemakers su dati Shareablee/Comscore: in particolare le sue categorie più trasmesse sono state Just Chatting, Fall Guys, Peggle 2 e GTA V.

Il podio

È lui il più visto e apprezzato in Italia nella classifica del mese di settembre, seguito al secondo posto per Average Minute Live Viewers, il dato più rappresentativo tra tutti quelli estrapolabili, da Lyon Wgf: all’anagrafe Ettore Canu, a settembre ha registrato, portando contenuti soprattutto su Minecraft, più di 9.000 spettatori al minuto, superando però Tumblurr nel numero di spettatori, anche se di poco, per singolo streaming con 5.986 contro 5.033, prendendo in esame lo stesso numero di trasmissioni prodotte nel mese di settembre, 18. Terzo GrenBaud, ovvero Simone Buratti, cantante, youtuber, tiktoker e appunto anche streamer: più di 7.500 gli spettatori medi al minuto nel corso delle sue 16 trasmissioni durante lo scorso mese con un picco di oltre 14.600 spettatori. Tumblurr rimane però imprendibile nelle ore viste dagli spettatori: nel corso delle sue 134 ore di trasmissione, ha registrato quasi 2 milioni di hours watched su un totale italiano di 14 milioni, quasi il 15% dell’intero pubblico nazionale. Per fare un paragone, il secondo in classifica per hours watched è Riccardo Pizzinelli, “Piz”, streamer di Fortnite in forze ai Samsung Morning Stars, con “appena” 674.000 ore accumulate ma su 235 ore trasmesse contro le 134 di Tocco.