Champions femminile: EA SPORTS sponsor globale di Dazn

MILANO. In vista dell'attesissimo calcio d'inizio della fase a gironi della UEFA Women’s Champions League (UWCL), DAZN e EA SPORTS (Electronic Arts Inc.) annunciano una partnership globale di durata pluriennale: il leader nell'intrattenimento digitale interattivo sarà il nuovo sponsor di DAZN per la trasmissione della UEFA Women's Champions League. L’accordo prenderà il via formalmente a marzo 2023 e, in questa prima stagione, coprirà tutte le partite in diretta a partire dai quarti di finale fino alla finale di maggio. La sponsorizzazione globale prevede la presenza di pubblicità di EA SPORTS in tutte le partite della fase a eliminazione diretta sia su DAZN sia sul canale YouTube UWCL di DAZN. Inoltre, a partire da inizio 2023, la UEFA Women's Champions League sarà disponibile per la prima volta nella storia di EA SPORTS su FIFA 23.

Segev: "Coinvolgeremo milioni di tifosi nel mondo"

La partnership fortifica l'impegno a lungo termine di DAZN nell’accelerare la crescita commerciale del

calcio femminile in tutto il mondo e nel fornire accesso ed esposizione senza precedenti a questo sport.

Inoltre, riflette la missione condivisa con EA SPORTS: far crescere ed elevare il gioco delle competizioni

femminili, coinvolgere i fan e attirare nuovo pubblico, conferendo alle giocatrici la fama che meritano.

"Siamo entusiasti di annunciare ufficialmente EA SPORTS come nuovo sponsor globale di DAZN per la

trasmissione della UEFA Women's Champions League, un brand che come noi investe nel sempre più forte ecosistema del calcio femminile", dichiara Shay Segev, CEO di DAZN Group. "Quello che EA SPORTS sta facendo per far crescere il gioco femminile è rivoluzionario e non vediamo l'ora di attivare questa nuova partnership per raggiungere e coinvolgere altri milioni di fan in tutto il mondo, sfruttare ulteriormente il potenziale commerciale di questo sport e ispirare, lungo il percorso, la prossima generazione di appassionati di calcio".