Italian Esports Awards: i vincitori

Anche quest’anno i personaggi più importanti dell’esports sono tornati al centro della scena per le premiazioni degli Italian Esports Awards. Il tutto si è svolto nella cornice di Ogr Torino all’interno di Round One, il primo evento business internazionale dedicato agli esports in Italia organizzato da IIDEA e Ninetynine. Nonostante alcuni problemi tecnici, Bryan Ronzani, speaker radiofonico, e Virginia Gambatesa, in arte Kafkanya, hanno potuto consegnare i premi.