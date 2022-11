Olimpiadi, l'esports prova a farsi spazio

Uno stage di 12 mesi in ambito esports all’interno del Cio, ovvero il Comitato Olimpico Internazionale? Una possibilità concreta, oltre che un segnale positivo in vista delle Olimpiadi di Parigi in programma nel 2024, dove gli sport elettronici potrebbero addirittura figurare tra le discipline (in maniera sperimentale, ndr). C’è, infatti, una carica vacante nella macchina organizzativa che porterà alla manifestazione a cinque cerchi: quella di Esports and Gaming Intern. Il candidato dovrà supportare gli sforzi del Comitato Olimpico nell’identificare e sfruttare le opportunità strategiche dell’esports. Non solo per uno sviluppo all’interno del Cio stesso, ma soprattutto per le strategie commerciali.