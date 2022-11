Fifa 23, Ultimate Team: in arrivo le World Cup Icons

Tempo di Mondiali e tempo di nuove carte per Fifa 23. In particolare, le attenzioni dei player sono tutte rivolte per le Icons che verranno rilasciate in due lotti per celebrare la Coppa del Mondo che partirà venerdì in Qatar. La più grande manifestazione legata al mondo del calcio, in ogni caso, è servita a dare la scossa al mercato del videogioco targato Ea Sports. Con l’arrivo del Mondiale, tante le ricompense presenti su Fifa Ultimate Team. Dai nuovi Fut Heroes alle nuove ricompense del Fut Champions.