Il team KRÜ Esports di Aguero parteciperà al Red Bull Home Ground

Per la prima volta il Red Bull Home Ground apre le sue porte a squadre non europee, pronte a sfidare i principali team Emea puntando dritti al montepremi. La KRÜ Esports, la squadra sudamericana fondata nel 2020 dal l'ex attaccante di Barcellona e Manchester City Sergio Agüero , è l'ultima squadra di Valorant ad accedere al Red Bull Home Ground 2022, e la prima non europea a partecipare all'evento.

L'esclusivo torneo di Valorant, in programma nel Victoria Warehouse di Manchester dal 9 all'11 dicembre con un montepremi di 100mila dollari, riunisce otto delle squadre migliori del mondo in una competizione dal formato unico, con un doppio incontro "in casa" e "in trasferta", che è parte ufficiale dei Vct Off-Season Tournaments.

Le squadre annunciate finora al Red Bull Home Ground 2022 includono i 100 Thieves, il Team Liquid, il Team Vitality, il Fokus Clan, vincitori delle qualificazioni turche e Fut Esports, e il vincitore della qualificazione Emea, Team Big.

Il team di Agüero, seppur relativamente giovane (anche per i tempi dell'era esportiva) è stato capace di diventare in poco tempo la squadra di maggior successo nella regione, due volte semifinalista ai precedenti eventi Vct Masters del 2021 ha recentemente ingaggiato xand, Daveeys, Melser e axeddy per portare nuovi talenti nel roster di Valorant.

Yinsu Collins torna a presentare un'edizione del Red Bull Home Ground, in questa terza occasione assieme a Mitch "Mitchman" McBride, Tom "Tombizz" Bissmire, Ryan "RyanCentral" Horton, Beatriz "kaquka" Alonso e Adam "Dinko" Hawthorne. L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali Twitch e YouTube di Red Bull, ma anche da vari co-streamer, in più lingue.