Fabio Caressa su Twitch per i Mondiali

La sua voce è legata ad uno dei picchi massimi del calcio nostrano, ovvero il Mondiale del 2006. Tre i capisaldi di quell’avventura in Germania: la vittoria ai rigori dell’Italia guidata da Marcello Lippi contro la Francia, Seven Nation Army dei White Stripes con il suo “popopo” e le telecronache di Fabio Caressa. Totem del giornalismo sportivo, il direttore di Sky Sport 24 negli anni ha saputo sfruttare al meglio anche i cosiddetti new media, riducendo le distanze con la Generazione Z. Il suo canale YouTube, ad esempio, conta quasi 300 mila iscritti. Un giornalista camaleontico, che si è saputo mettere in gioco e che ora si prepara alle live streaming di Twitch .

Caressa arriva su Twitch con Stamo in Diretta

A partire da domani, Caressa sarà in diretta sulla piattaforma di Amazon in occasione dei Mondiali con sei appuntamenti. Stamo in Diretta, questo il nome scelto, sarà un salotto in cui Fabio Caressa insieme ad alcuni grandi ospiti affronterà a trecentosessanta gradi gli argomenti principali di Qatar 2022. Il format prende il nome dall’iconica frase dello stesso giornalista sportivo, pronunciata in occasione di una puntata a MondoGol su Sky Sport rivolgendosi a Stefano De Grandis, in quello che poi si scoprì essere un finto litigio tra i due grandi amici. Aneddoto raccontato anche dallo stesso Fabio nel suo ultimo libro Grazie signore che ci hai dato il calcio.

Numeri pazzeschi sui social per Caressa

La svolta social di Caressa è avvenuta circa un anno fa, in occasione degli scorsi Europei. Una scommessa persa con suo figlio Diego e decisa dalla vittoria dell’Italia agli Europei. Da quel momento in poi, i social sono letteralmente impazziti. Oltre ai numeri su YouTube, Caressa può vantare 580 mila follower su TikTok e oltre 400 mila su Instagram. Numeri da capogiro che hanno trascinato il noto telecronista ad uscire ulteriormente dalla comfort zone degli studi di Sky Sport.