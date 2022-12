Fifa 23, su Ultimate Team spazio ai supereroi

Ventuno degli eroi preferiti dai fan di Fifa Ultimate Team sono stati animati come oggetti ispirati alla Marvel e non solo sullo schermo. I giocatori, infatti, saranno anche sulle pagine di un autentico fumetto Marvel personalizzato. Giusto in tempo per la Coppa del Mondo che sta andando in scena in questi giorni in Qatar, gli artisti Marvel hanno riservato alle stelle del calcio di tutto il mondo un trattamento da supereroi, ritraendole come eroi in base alle loro prodezze atletiche e alla loro nazionalità. Solo in Fifa 23, i giocatori potranno scendere in campo con esclusivi kit, palloni e molto altro ancora ispirati alla Marvel, conferendo lo status di eroe alla loro squadra nazionale preferita.