eFiba Season 1, Qualifier amaro per l'Italia

Non solo calcio ed eSerie A. Gli esports hanno raccolto l’attenzione anche degli appassionati della palla a spicchi. E se Oltreoceano da qualche anno c’è la Nba 2k League, in Italia nel 2018 ci ha pensato l’Orlandina Esport a fare da apripista ad un fenomeno come quello degli sport elettronici sempre più in crescita. Anche la Federazione Italiana Pallacanestro non si è fatta trovare impreparata, come dimostra il Fip eBasket Tour che si è disputato a settembre durante le gare di Eurobasket 2022 a Milano.