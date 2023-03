Inter, Milan e Roma a fatica nella eFootball Pro

La seconda giornata della eFootball Championship Pro ha lasciato in dote tanti gol e tanto spettacolo. Il Barcellona ha chiuso in testa alla classifica dopo aver conquistato ben 7 punti contro il Bayern Monaco. I blaugrana, così, superano il Milan. Weekend da dimenticare per i rossoneri, che racimolano un solo punto in tre partite al cospetto del Manchester United, mentre la Roma limita i danni. In fondo alla classifica, invece, pochi segnali positivi per Monaco e Inter. Entrambe le squadre restano ancorate al fondo della classifica e dovranno cercare di risalire la china nei prossimi turni.

Ettorito protagonista con il Barcellona

La prima della classe, intanto, parla italiano. Perché a difendere il Barcellona c’è Ettore “Ettorito” Giannuzzi, passato in Catalogna proprio nell’ultima finestra di mercato. L’ex Juventus si conferma giocatore affidabile e dopo il 4-1 nel match di esordio contro il Manchester United, supera di misura per 1-0 João Victor “JVictor” Ferreira Lopes del Bayern Monaco. Negli altri due incroci, i blaugrana devono accontentarsi di un pareggio e una sconfitta, ma tanto basta per superare il Milan e guidare la classifica.

Il bilancio delle italiane nella competizione di eFootball

Proprio i rossoneri targati Qlash, dopo la partenza sprint nel derby di Milano, non riescono a ripetersi. Due sconfitte e un solo pareggio per Carmine Liuzzi e compagni. Un punto che serve solo a muovere la classifica, ma utile per mantenersi a galla al secondo posto con 10 punti all’attivo. Gli stessi punti della Roma, che contro il Monaco parte anche bene grazie alla vittoria Adrian “Urma” Constantin per 2-0. Nel secondo match, tuttavia, arriva una sconfitta per Andrea “Stiffler” Galimberti. Un 6-1 senza appello quello inflitto dal player dei monegaschi Rachid “Usmakabyle” Tebane. A rendere meno amara la giornata, il pareggio per 1-1 che manda in archivio la seconda giornata. Ci ha pensato l’Inter, infine, a chiudere il quadro delle italiane. I nerazzurri contro una delle formazioni più quotate come l’Arsenal, strappano tre punti nel match di esordio, ma capitolano negli ultimi due.