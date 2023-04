Fifa 23, Exeed: i Playoff della FIFAe Club World Cup sono realtà

La bandiera a scacchi si intravede solo in lontananza, ma la stagione competitiva di Fifa 23 si prepara ad entrare nel vivo, con Exeed che continua a portare in alto il nome dell’Italia nelle competizioni continentali. Nel weekend appena trascorso, infatti, l’organizzazione di Federico Brambilla ha strappato la qualificazione ai Playoff della FIFAe Club World Cup (competizione che si gioca 2v2, ndr). Tre settimane di competizioni che, alla fine, hanno premiato Exeed sia nel Consistency Ranking che nell’ultimo Qualifier.

Obrun e Virgil sotto i riflettori

Procediamo, però, per gradi. Perché, grazie ad una serie di prestazioni maiuscole, Francesco “Obrun” Tagliafierro e Francesco “Virgil” Allocca hanno incastrato il quadro nella cornice dorata e hanno affinato le loro qualità gradualmente spostando sempre più in alto l’asticella. Superata la fase di Prequalificazione a novembre, gli Exeed hanno cominciato il loro percorso dalla Division 2, dove hanno trionfato senza particolari problemi. Saliti in Division 1, Obrun e Virgil Week 2 hanno dovuto cedere il passo al Napoli Esports in finale, ma hanno centrato il bersaglio più grande nell’ultima settimana a disposizione. Continua a leggere l'articolo su EsportsMag.