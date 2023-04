Il Mjölnir di Thor in centro a Milano grazie a Playstation 5

Ancora una trovata pubblicitaria pazzesca. Sony Interactive Entertainment Italia , infatti, ha annunciato l’improvvisa comparsa in Corso Venezia al centro di Milano di una gigantesca e fedele riproduzione del Mjölnir, l’iconico martello impugnato da Thor. Un oggetto non proprio casuale, visto che il Dio del Tuono recentemente ha fatto il suo debutto in God of War Ragnarök, ultimo capitolo sviluppato da Sony Santa Monica e pubblicato lo scorso 9 novembre su Playstation 4 e Playstation 5.

Il martello Mjölnir strumento promozionale

Il colossale martello, alto 3.50 metri e una profondità di 90 cm, dominerà il capoluogo lombardo fino al prossimo 15 aprile. Realizzata in polistirolo denso, la celebre arma è stata decorata con rilievi e dettagli extra aggiunti manualmente e, in seguito, irrobustita con uno strato protettivo in poliuretano da 3 millimetri con allo scopo di conferirle una maggior solidità. Uno strumento promozionale a tutti gli effetti e che non rappresenta un unicum. Perché, sempre per quanto riguarda God of War Ragnarök, in giro per il mondo ci sono stati altri diversi avvistamenti. Dalla colossale Ascia Leviatano avvistata a Londra fino allo Squarciavento che ha ammaliato Bia?ce Tatrza?skiej in Polonia, passando per l’imponente console che ha invaso il cuore pulsante di Roma. A febbraio 2022, invece, in piazza Madonna della Neve a Firenze era stata installata una statua temporanea dedicata ad Aloy per l’uscita di Horizon Forbidden West.

Playstation alla ricerca di novità

Il maestoso Mjölnir, incastonato in un maxi-schermo a led, rappresenta il nuovo atto della campagna di comunicazione “Live from PS5”, inaugurata lo scorso 30 gennaio con il rilascio di un video di lancio globale. Una campagna volta a celebrare sia Playstation 5 che il mondo Playstation in generale.