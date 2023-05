Qual è il videogioco "imbarazzante" tanto amato da Haaland?

Mettere da parte le faccende legate al campo può essere propedeutico ad allentare la pressione, anche se ti chiami Erling Haaland e l’area di rigore è casa tua. Del resto, le reti segnate tra Premier League e Champions League non fanno neanche più notizia. Il suo legame con i videogiochi, invece, ha attirato l’attenzione di tutti. Non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei social e dopo aver abbattuto l’ennesimo record (36 gol in 34 partite nel campionato inglese, ndr), l’attaccante del Manchester City in un’intervista rilasciata a Sky Sports nel dopopartita ha ammesso cosa avrebbe fatto per festeggiare: “Ora andrò a casa, giocherò con qualche videogioco, mangerò qualcosa e poi dormirò”.