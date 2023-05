Fifa 23, Exeed: nel mirino la FIFAe World Cup

Chiudere al meglio l’ultimo Qualifier delle Fifa Global Series e successivamente pensare ai Playoff o ad eventuali Play-Ins. Questo il diktat da seguire in casa Exeed, che nel weekend tornerà sotto i riflettori. Francesco “Obrun” Tagliafierro e Francesco “Virgil” Allocca dovranno mettere da parte carta, penna e calcolatrice. L’obiettivo minimo è quello di confermarsi in top 32 per accedere alle fasi cruciali della competizione di Fifa 23 che si gioca in 1v1.

Obrun punta al massimo

Obrun ha risalito decisamente la china. Nell’ultimo Qualifier disputato, infatti, il player di Exeed ha chiuso in top 16. Un risultato che conferma il suo straordinario stato di forma. Nell’ultimo mese, infatti, Tagliafierro ha decisamente alzato l’asticella: prima la qualificazione alla fase finale della eChampions League di Istanbul, poi il pass per la FIFAe Club World Cup (competizione 2v2, ndr) in compagnia di Francesco “Virgil” Allocca e infine lo straordinario traguardo raggiunto con la eNazionale in vista della FIFAe Nations Cup. Ora l’ultimo scoglio per rendere memorabile la sua stagione competitiva: “Non ho scuse – le sue parole ai nostri microfoni – è arrivato il momento di dare tutto. Siamo arrivati all’ultimo Qualifier. Non possiamo permetterci calcoli e non abbiamo più margine di errore, ma sono molto fiducioso. Mi sento bene, sono in forma e non vedo l’ora di giocare queste Fifa Global Series”.

Virgil il futuro di Exeed

Chi, invece, sta vestendo i panni di sorpresa è l'altro player di Exeed, ovvero Francesco "Virgil" Allocca. Un nome da tenere d'occhio per il futuro. Del resto, la sua carta di identità parla chiaro, visto che non ha ancora compiuto i 18 anni ed è già sulla bocca di tutti. L'ultimo Qualifier non cancella l'ottimo percorso nelle Fifa Global Series fino a questo momento. "Inutile nasconderlo – ha ammesso Virgil -, la qualificazione alla FIFAe Club World Cup mi ha trasmesso tutta la carica di cui ho bisogno. Purtroppo, nell'ultima fase di qualificazione i risultati non hanno preso una giusta piega, ma la voglia di riscatto supera qualsiasi cosa".