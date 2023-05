Roland Garros: l'edizione virtuale incorona il suo campione

Le fasi del Roland Garros

Otto partecipanti, in rappresentanza di cinque Paesi (Francia, Gran Bretagna, Cina, Colombia e Israele), si sono qualificati per la fase eliminatoria. Dopo essersi affrontati una volta in una fase a gironi, i migliori quattro giocatori sono passati alle semifinali, disputando un incontro al meglio delle tre partite a eliminazione singola per decidere chi sarebbe passato successivamente all’ultimo atto. La corsa di Fozzy verso la vittoria è iniziata con un quarto posto nel round-robin, prima di affrontare Noam Abitbul, vincendo 10-8 6-10 10-4 e poi sconfiggendo Shenghao “Kafe” He 10-8 10-9 10-8 nella finale. Gilles Simon ha consegnato i trofei del vincitore e del secondo classificato dopo l’incontro, insieme al montepremi di 5.000 euro, suddiviso rispettivamente in 3.500 e 1.500 euro. Continua a leggere su EsportsMag.