Beckham punta sul sim-racing: ecco i dettagli

I dettagli dell’accordo con l’organizzazione di Beckham

Gli impianti costituiranno il fulcro della nuova Guild Sim Racing Facility, ovvero la struttura che sarà allestita presso lo Sky Guild Gaming Centre nella sede centrale della società di Londra, dove ci sarà uno spazio anche per uno showroom Fanatec. Un investimento non proprio casuale. Del resto, il settore del sim-racing è in rapida ascesa nel mondo esports. Il mercato globale dei simulator di guida dovrebbe raggiungere i 10 miliardi di dollari entro il 2027. Non a caso realtà affermate nel mondo delle corse come Formula 1 e Formula E hanno già sviluppato un ecosistema competitivo. Continua a leggere su EsportsMag.