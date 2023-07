Cristiano Ronaldo promuove l'esports in Arabia

C’è un testimonial d'eccezione per il Gamers8 , festival dedicato all’esports che sta andando in scena in questi giorni in Arabia Saudita e che ha ospitato a Riyad anche i Mondiali di Fifa 23: Cristiano Ronaldo . L’ex Juventus e Real Madrid, attualmente in forza all’Al Nassr nella Saudi Pro League, con un post su Twitter ha catalizzato l’attenzione di tutti gli appassionati di videogiochi e non solo.

L’impatto di Cristiano Ronaldo

Del resto, il valore di CR7 allo stato attuale non può essere misurato solo con le valanghe di gol e i tanti trofei in bacheca vinti nel corso della sua carriera, ma soprattutto con il ruolo di icona globale che ormai ricopre da anni. L’evento, intanto, è promosso dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Quel PIF (Public Investment Fund) già proprietario del Newcastle in Premier League, che attraverso il Savvy Games Group ha acquisito ESL e Faceit per un totale di 1,5 miliardi di dollari. Il montepremi complessivo del Gamers8 è di ben di 45 milioni di dollari: il triplo di quello offerto nell’edizione del 2022. Per quanto riguarda i videogiochi scelti, invece, spazio a diversi titoli come Fortnite, Tekken 7, Dota 2, Rainbow Six Siege e il già citato Fifa 23. Continua a leggere su EsportsMag.