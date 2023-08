Khaby Lame: ecco i segnali, sarà in un videogioco?

Negli ultimi anni, diverse figure iconiche della cultura pop sono apparse in Fortnite come Icon Series, portando la personalizzazione del gioco a un livello superiore. Da personaggi dello sport iconici come LeBron James a rapper di successo come Travis Scott, passando per i personaggi di fantasia come Batman e Spider Man. Il popolare battle royale di Epic Games, dunque, è riuscito a colmare il divario tra gioco e cultura popolare con queste collaborazioni, onorando alcuni dei nomi più noti dell’intrattenimento.