Juve, indiscrezioni overall FC24: downgrade Pogba, Weah d'argento

Lo sport secondo Electronic Arts sta andando verso cambiamenti epocali e allora perché non proporre qualche novità in vista dell’uscita del nuovo Ea Sports Fc ? Il videogioco di simulazione calcistica, infatti, cambierà forma e nome. Il mancato accordo con la Fifa ha portato il publisher a cambiare completamente strada. Le modalità di gioco, però, resteranno simili ai capitoli precedenti con Ultimate Team (vera gallina dalle uova d’oro di Electronic Arts, ndr) che continuerà ad essere la punta di diamante anche del nuovo corso in Ea Sports Fc.

Szczesny in cima, Pogba al ribasso

C’è tanta attesa, intanto, intorno agli overall dei calciatori che saranno i veri protagonisti principali del videogioco. I fari sono inevitabilmente puntati sulla Juventus. Le prime indiscrezioni, tutte da confermare ma comunque attendibili, vedono Wojciech Szczesny in cima alla lista con una valutazione di 86. Il portiere polacco, al netto di un infortunio che lo ha frenato in questo avvio di stagione, continua ad essere una certezza della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Nettamente al ribasso, invece, le quotazioni di Paul Pogba che ha trascorso gran parte della scorsa annata in infermeria piuttosto che sul rettangolo verde. Due punti in meno rispetto a Fifa 23, con il Polpo che partirà da una valutazione di 82.

In crescita Bremer e Danilo

In risalita le quotazioni di Adrien Rabiot, passato da 82 a 84, e Manuel Locatelli (83). Ritoccati anche i valori di Gleison Bremer e di capitan Danilo: un +1 per entrambi i difensori brasiliani, che nel nuovo Ea Sports Fc 24 dovrebbero riassestarsi rispettivamente su una valutazione di 84 e 82. Percorso inverso per Dušan Vlahovi?, Federico Chiesa e Filip Kosti? che secondo le indiscrezioni ripartiranno tutti da 83. Solo un 74, infine, per il neo-acquisto Timothy Weah. Ecco nel dettaglio i primi leak.