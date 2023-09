Medvedev diventa ambasciatore di un videogioco: ecco i piani per lui

La sconfitta in tre set nella finale dello US Open contro Novak Djokovic forse brucia ancora per Daniil Medvedev , che non è riuscito a replicare l’impresa del 2021, quando il tennista russo si aggiudicò il primo e unico Slam della carriera. C’è, in ogni caso, una passione che il numero 3 del ranking ATP non riesce a tenere nascosta ed è quella per i videogiochi. Medvedev, infatti, è un grande appassionato di Rainbow Six Siege , lo sparatutto tattico in prima persona di Ubisoft.

Skin in arrivo per Medvedev su Rainbow Six

Proprio in occasione dell’inizio di Operazione Heavy Mettle, Rainbow Six Siege ha annunciato che la star del tennis sarà ambasciatore del gioco. Con all’attivo quasi 3.000 ore di gioco registrate in Siege, Medvedev è un appassionato giocatore competitivo attualmente classificato con grado Diamante, collocandosi tra i giocatori di più alto livello in Siege. In qualità di Game Ambassador, Medvedev collaborerà con il team di sviluppo fornendo feedback sulle anteprime dei contenuti e sulle funzionalità imminenti. Nel 2024 arriverà, inoltre, anche un pack estetico con il tennista russo protagonista che includerà una skin armi, equipaggiamento e un ciondolo.

Dove nasce la passione di Medvedev?

Un amore con Rainbow Six sbocciato grazie ai suoi amici: “Mi sono appassionato sul serio a Rainbow Six nel 2016 – le parole di Medvedev – quello è stato l’anno in cui ho davvero iniziato a dedicarci ore. Tutti i miei amici ci giocavano e questo mi ha attirato verso il gioco e, man mano, me ne sono innamorato”. Rainbow Six come il tennis? Il tennista russo non ha dubbi: “Voglio divertirmi – prosegue – ed essere ovviamente competitivo. È nella mia natura voler vincere in tutto e questo gioco permette entrambe le cose: il divertimento unito alla voglia di vincere". Continua a leggere su EsportsMag.