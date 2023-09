EA Sports Fc 24: in arrivo una nuova giocatrice per il Porto

L’obiettivo è sempre lo stesso: contrastare il falso mito secondo cui il calcio, reale o virtuale che sia, è solo per uomini. In questo senso, EA Sports FC 24 ha già cambiato le regole del gioco, rivoluzionando Ultimate Team che avrà sia Icon femminili che calciatrici pronte a battagliare sul rettangolo verde. Diversi passi in avanti sono stati fatti anche nel comparto esports e la prima novità della stagione arriva direttamente dal Portogallo: Raquel Martinho, in Italia seguita dall’agenzia Pro2Be, sarà la nuova player del Porto.