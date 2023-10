Giroud portiere su EA Sports FC 24?

Cosa ha fatto Giroud?

Ma come ci è finito Giroud in porta? L'attaccante ha coperto il buco lasciato libero da Mike Maignan, espulso per un fallo da ultimo uomo su Ekuban. Pioli in panchina aveva già effettuato tutte le sostituzioni, così Giroud ha indossato guanti e mantello ed è volato tra i pali. Evitato il peggio sulla punizione di Gudmundsson, agli sgoccioli della gara l’ex Chelsea e Arsenal si è preso le luci della ribalta con un’uscita che ha evitato il peggio al suo Milan, dopo la rete dello 0-1 firmata da Christian Pulisic proprio a ridosso della bandiera a scacchi. A suo modo, dunque, Giroud è risultato decisivo nell’altra metà campo.

La provocazione social di Reijnders

La prestazione del centravanti francese in porta gli è valsa un posto nella squadra della settimana della Serie A come portiere, invece che come attaccante. A celebrare ulteriormente l'impresa di Olivier Giroud ci ha pensato uno degli ultimi arriva in casa Milan, ovvero Tijjani Reijnders. Un siparietto social che ha un destinatario preciso: EA Sports FC 24.