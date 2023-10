Giroud e non solo: ecco chi ha ricevuto una carta speciale su Ultimate Team

Tra portieri che segnano e attaccanti che parano, il mondo del calcio sembra essersi capovolto. Nelle ultime settimane, infatti, abbiamo visto il portiere della Lazio Ivan Provedel segnare con un’incornata poderosa in Champions League contro l’Atletico Madrid e l’attaccante del Milan Olivier Giroud prendersi la scena con il Genoa tra i pali nei minuti finali nell’ultima gara di Serie A andata in scena prima della ripresa del campionato.

Cosa ha fatto Giroud?

Ma come ci è finito Giroud in porta? L’attaccante ha coperto il buco lasciato libero da Mike Maignan, espulso per un fallo da ultimo uomo su Ekuban. Pioli in panchina aveva già effettuato tutte le sostituzioni, così Giroud ha indossato guanti e mantello ed è volato tra i pali. Evitato il peggio sulla punizione di Gudmundsson, agli sgoccioli della gara l’ex Chelsea e Arsenal si è preso le luci della ribalta con un’uscita che ha evitato il peggio al suo Milan, dopo la rete dello 0-1 firmata da Christian Pulisic proprio a ridosso della bandiera a scacchi. A suo modo, Giroud è risultato decisivo, anche se nell’altra metà campo.

Il caso Giroud, ma non solo

La prestazione dell’ariete francese, intanto, gli è servita per guadagnarsi una carta speciale nella Squadra della Settimana 4 ovviamente come portiere anche con ottimi parametri. Electronic Arts ha deciso di accettare la provocazione di Tijjani Reijnders. L’ex Psv tramite i social aveva stuzzicato la fantasia degli addetti ai lavori e della community di EA Sports FC 24. Giroud, però, non è stato l’unico a ricevere una carta speciale nel ruolo di portiere. Continua a leggere su Esportsmag per scoprire gli altri calciatori.