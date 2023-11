MotoGP Esports: Jack Hammersley nuovo campione

Il cammino di Hammersley

Un secondo posto alle spalle di Davide Turrisi in Tissot Sprint sul circuito Termas de Río Hondo e due successi su Circuit of the Americas e Sepang per un totale di 243 punti raccolti nell’arco dell’intera competizione. Numeri fondamentali per centrare il bersaglio più grande con la Red Bull KTM Factory Racing. Alle sue spalle, a chiudere il podio nella rassegna iridata targata MotoGp Esports, Lorenzo "Trastevere73" Daretti con 216 punti e Adrian “26_Adrian” Montenegro con 203 punti a chiudere il podio. Piccola nota a margine, a consegnare il titolo tra le mani del pilota inglese ci ha pensato Dani Pedrosa, due volte iridato in 250 e una in 125.

Le sensazioni dopo la vittoria

Un successo voluto e cercato quello di Jack Hammersley: “Quando ho tagliato il traguardo a Sepang – le sue parole ai nostri microfoni -, ero così felice di aver vinto il campionato e di aver realizzato il mio sogno più grande. Anche il fatto che tutti i piloti siano venuti a congratularsi con me è stato molto speciale. Ci è voluto un po' di tempo per metabolizzare tutte le emozioni. Quando ho realizzato finalmente di essere campione del mondo, non riuscivo a togliermelo dalla testa e non riuscivo a smettere di sorridere”. Continua a leggere su EsportsMag.