EA Sports FC 24 celebra l'esports con una promozione

Tra carte nuove immesse sul mercato e promozioni, il ciclo di EA Sports FC 24 è ormai in pieno svolgimento. Nonostante il cambio del nome, le cose non sono cambiate molto per quanto riguarda l'Ultimate Team. Sono tornate alcune delle classiche promozioni di un tempo, come Centurions, Road to the Knockouts, Team of the Week e altre. Ci sono stati anche nuovi promo mai visti prima, come Mad Ready.