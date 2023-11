Allegri skilla su FC24: è un bug, sta facendo impazzire tutti

Tutta la classe di Massimiliano Allegri . Non in campo, in un video del passato quando era ancora un calciatore. Neanche con il suo solito aplomb in panchina. Suo malgrado, l’allenatore della Juventus è diventato virale grazie ai videogiochi. Sul web, infatti, impazza una versione virtuale dell'allenatore della Juventus che si destreggia con il pallone nel menu di EA Sports FC 24 , successore della saga di Fifa che si è interrotta nel 2023.

Allegri nel menu di EA FC 24, ma è un bug

Un colpo di testa, una ruleta degna del miglior Zinedine Zidane e anche un calcio di punizione: il video è diventato così virale da scatenare le reazioni di tutti gli appassionati in ogni parte del mondo, non solo in Italia. Ovviamente, si tratta di un bug grafico del menu di EA FC 24. Lo spazio solitamente è occupato da un calciatore (Erling Haaland volto del videogioco è tra questi, ndr) o una calciatrice come nel caso della stella australiana del Chelsea Sam Kerr. Del resto, gli allenatori hanno un ruolo marginale all’interno del videogioco di Electronic Arts: servono a fare scena come NPC, ovvero personaggi non giocanti. Il web, però, ha accolto positivamente la presenza di Massimiliano Allegri nel menu, che vista la partnership tra EA Sports FC 24 e Juventus ha ricevuto anche una scannerizzazione del volto nel nuovo capitolo della saga.