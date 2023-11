La nuova PS5 arriva in Italia: ecco quando

Una nuova PS5 sul mercato

Con l’avvicinarsi delle festività, infatti, Sony PlayStation ha annunciato un nuovo modello PS5. Per soddisfare l’evoluzione delle esigenze dei giocatori, i team ingegneristici e di design hanno collaborato per creare una nuova forma che offra più scelta e flessibilità. Le stesse funzionalità tecnologiche che hanno reso la console Sony tra le migliori con cui giocare in un design più ridotto, insieme ad un Ultra HD Blu-ray Disc Drive e una SSD da 1TB per una maggiore memoria interna. La data cerchiata in rosso è quella di mercoledì 24 novembre per l’uscita in Italia. Continua a leggere su EsportsMag.