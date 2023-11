Italian Esports Awards: annunciati tutti i vincitori

IIDEA (associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ndr) ha annunciato i vincitori della nuova edizione degli Italian Esports Awards (IEA), il premio che celebra le eccellenze del mondo degli esports in Italia. La cerimonia di premiazione, che ha visto l’assegnazione dell’ambita statuetta a forma di coda di drago ai vincitori delle otto categorie in programma si è svolta il 24 novembre nella cornice d’eccezione della Milan Games Weeks & Comics, la manifestazione di riferimento per gli appassionati di videogiochi.

I giudici degli Italian Esports Award

La serata, alla presenza dei principali player del settore è stata presentata da Bryan Ronzani, speaker radiofonico, presentatore dei maggiori eventi esports e gaming in Italia e founder di The Box, il primo lateshow su Twitch. A selezionare gli otto vincitori da una lista di nomination di prim’ordine, una giuria composta da 5 giurati, tra cui anche i nostri giornalisti. Da Giorgio “Pow3R” Calandrelli, creator ed ex pro-player di Fnatic, fino a Cecilia Ciocchetti e Francesco "Deugemo" Lombardo. A chiudere il quadro, Simone "AKirA" Trimarchi, Esport Manager di Cookies Digital. Il quinto giurato, invece, è rappresentato dal voto aggregato dei soci esports di IIDEA – che per la prima volta nella storia del premio hanno espresso la loro preferenza.

I premi

Francesco Pio “Obrun2002” Tagliaferro è il Best Italian Player dell’anno, mentre Macko Esports difende il titolo di Best Italian Competitive Team conquistato nella scorsa edizione. La giuria ha poi premiato Dsyre come Best Italian Organization, per la miglior organizzazione esports a livello italiano, e selezionato Filippo “Etrurian” Burresi come Best Italian Caster. VCI – Rinascimento, il torneo ufficiale italiano di Valorant organizzato da PG Esports in collaborazione con Riot Games, ha conquistato l’award per il Best Italian Event. Il riconoscimento Best Italian Commercial Activation in ambito esports è stato assegnato alla sinergia Dsyre x Juventus, mentre Nello “Hollywood285” Nigro è stato scelto come Best Italian Content Creator. Menzione speciale a Valorant, che conquista la statuetta di Esports Game of the Year, premio per il miglior titolo esports a livello internazionale.

Best Italian Competitive Team

Vincitore: Macko Esports

Candidati: Dsyre, Exeed, Novo Esports, Reply Totem.

Best Italian Player

Vincitore: Francesco Pio “Obrun2002” Tagliaferro

Candidati: Joshua “Ghirlanda” Bianchi, Marwane “Maru” Lahrache, Vittorio “Click” Massolo, Riccardo “Reynor” Romiti.

Best Italian Organization

Vincitore: Dsyre

Candidati: Exeed, Macko Esports, QLASH, Reply Totem.

Best Italian Caster

Vincitore: Filippo “Etrurian” Burresi

Candidati: Gabriele “Wolcat” Catterin, Andrea “Juannetti” Giovannetti, Sabino Palermo, Roberto “Kenrhen” Prampolini.

Best Italian Event

Vincitore: VCI – Rinascimento

Candidati: Baolo Championship Series, eSerie A TIM, Italian Rocket Championship, Only the Best 2022.

Best Italian Commercial Activation

Vincitore: Dsyre x Juventus

Candidati: PLB x Manpower: The Skill Game, Reply Totem x SONY, VCI Italy x Beewise, aNc Outplayed x Adecco Group.

Best Italian Content Creator

Vincitore: Nello “Hollywood285” Nigro

Candidati: Thomas “Hal” Avallone, Paolo “Paolocannone” Marcucci, Andrea “Mengu” Mengucci, Lapo “Terenas” Raspanti.

Esports Game of the Year

Vincitore: Valorant

Candidati: Brawl Stars, Fifa 23, League of Legends, Rocket League.