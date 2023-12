EA Sports FC 24: la Champions League torna con nuove carte

La formazione della fase a gironi sarà presto svelata su EA Sports FC 24 Ultimate Team, per celebrare le eccellenti performance in Champions League, Europa League e Conference League. Ecco quanto sappiamo fino ad ora. Ultimate Team ha sempre mantenuto una stretta connessione con il mondo del calcio reale, sin dalla sua prima comparsa come promo in Fifa 10 con la Squadra della Settimana. Da allora, EA Sports ha esteso la sua portata introducendo tante promozioni, includendo squadre dell’anno e squadre della stagione che celebrano praticamente tutti i campionati del mondo. Inoltre, acquisendo i diritti per competizioni europee come la Champions League, sono state introdotte promozioni come Road to the Knockouts e Road to the Finals.