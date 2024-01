EA Sports FC 24: gol e spettacolo nella 7^ giornata di eSerie D

Quasi conclusa, nei cinque gironi della stagione in corso, la 7^ giornata di andata del campionato di calcio virtuale eSerie D che si gioca su EA Sports FC 24 con una pioggia di gol e tanto spettacolo. Il turno si concluderà dopo il recupero di questa sera alle 22.30, nel girone D, tra Crema e Brusaporto.

Cinque squadre sugli scudi

A guidare momentaneamente i raggruppamenti del “Campionato d’Italia” in versione digitale spiccano i nomi dei team esports di L’Aquila 1927, Città Sant’Agata, Savoia, Paganese e Trastevere, tutti reduci da vittorie. Gli abruzzesi hanno ottenuto una vittoria perentoria per 6-2 contro il Leon, mentre il Sant'Agata ha trionfato 5-1 in trasferta a Cava de'Tirreni. Il Savoia ha realizzato un secco 3-0 al Real Salabanganza e la Paganese ha travolto il Sorrento con un travolgente 7-1 nel derby campano. Il derby capitolino è invece andato al Trastevere che ha superato 2-1 il Roma City.

I goleador di giornata

Il discorso relativo ai goleador di giornata vede brillare le prestazioni di alcuni protagonisti. L'ex giocatore della Casertana, Nicola Zotta, ha segnato ben 4 reti delle 5 che hanno permesso al Vigna Pia di battere il team del Matese. Altrettante reti sono state realizzate dall'ex bomber dell'Asti Meza, ora alla Paganese, nel 7-1 inflitto al Sorrento.