Reply Totem, Brawl Stars: annunciato il roster per il 2024

L’addio di Erik “IDarkJoker” Bravo Granström ha sicuramente segnato un cambiamento in casa Reply Totem. Del resto, il giocatore tedesco negli ultimi due anni ha messo in bacheca diversi titoli internazionali insieme all’organizzazione italiana: due Snapdragon Europee, tre Monthly Finals, il titolo mondiale Snapdragon e due prestigiose top 8 alle World Finals Supercell.

Cambio in vista per i Reply Totem

Alla ricerca di un cambio di rotta, gli scout dei Reply Totem hanno messo nel mirino diversi player europei per alzare ulteriormente l’asticella. L’organizzazione neroverde, dunque, ha scelto di affidarsi Ruben “iKaoss” Expósito. Player spagnolo classe 2002, Expósito è uno dei veterani della scena competitiva di Brawl Stars. Ha lasciato il segno in team come Qlash ed Sk Gaming. Ad affiancarlo i due veterani del gruppo: Marwane “Maru” Lahrache e Maurizio “Maury” Tunno. L’obiettivo, inutile anche sottolinearlo, è quello di continuare ad essere protagonisti sia nel Vecchio Continente che nelle competizioni internazionali.

Le dichiarazioni del Ceo

Soddisfatto di questa new entry Fabio Cucciari: “Il 2024 – le parole del Ceo di Reply Totem - ha portato in casa Totem una novità. iKaoss è uno dei giocatori più forti della scena e dalla sua parte avrà anche l’esperienza, sono sicuro che ci aiuterà a compiere il passo avanti verso una maturità competitiva diversa. I cambiamenti? Necessari per alzare l’asticella e migliorare ulteriormente la situazione rispetto al passato. Maury e Maru, invece, resteranno ancora con noi. In questi anni hanno messo in mostra un affiatamento difficile da emulare. Per loro sarà la quarta stagione consecutiva insieme: rappresentano appieno i valori di Reply Totem. Non posso che augurarmi che il 2024 porti ancora più successi del 2023, consolidando così il potenziale della nostra organizzazione”.